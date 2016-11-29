SuperNowak! vom 29.11.2016Jetzt kostenlos streamen
Folge 4: SuperNowak! vom 29.11.2016
46 Min.Folge vom 29.11.2016Ab 6
SuperNowak will diese Woche wissen: Haben wir wirklich auf einmal alle so viele Allergien? Oder ist das alles Geldmacherei und reden uns die Großkonzerne vieles nur ein? Außerdem prüft er den Unterschied zwischen Sommer- und Winterreifen, testet Wärmegadgets und kämpft gegen Abzocke und korrupte Gebrauchtwarenhändler.
