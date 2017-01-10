Zum Inhalt springenBarrierefrei
SUPERNOWAK!

SuperNowak! vom 10.01.2017

PULS 4Staffel 4Folge 8vom 10.01.2017
SuperNowak! vom 10.01.2017

Folge 8: SuperNowak! vom 10.01.2017

46 Min.Folge vom 10.01.2017Ab 6

Die Cyberkriminalität in Österreich ist stätig am Zunehmen. Doch wie kommen Hacker eigentlich an unsere Daten? Leider geht das Ganze viel einfacher als gedacht. SuperNowak zeigt deshalb, wie man sich am besten schützen kann! Außerdem Fitnesscenter im Test, der Kampf gegen horrende Stromnachzahlungsrechnungen und der große SuperNowak Schoko-Check.

