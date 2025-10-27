Zum Inhalt springenBarrierefrei
1 Min.Ab 12

Otto Karasch und Fabio Schäfer wollen sich erneut in Kanada ins Abenteuer stürzen, dieses mal steht die Nahrungsbeschaffung an erster Stelle. Schaffen es Otto und Fabio, sich einen Vorrat an Nahrung durch Jagd und Angeln zu erarbeiten um zu Fuß und auf einem selbstgebauten Floß zurück in die Zivilisation zu gelangen? Werden Bären ihre Vorräte entdecken und fressen, wird die unbarmherzige, aber wunderschöne Natur Sie wieder in die Knie zwingen?

