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Susis Grill-Check

Susis Grill-Check

ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 31.05.2026
Susis Grill-Check

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Susis Grill-Check

Folge 1: Susis Grill-Check

43 Min.Folge vom 31.05.2026

Ein Grill-Check der besonderen Art mit Grillprofi Adi Bittermann: vom einfachen Kugelgrill aus dem Baumarkt bis zur High-End-Outdoor-Küche, die bis zu fünftausend Euro kosten kann – merkt man beim Essen wirklich einen Unterschied? Das Grillen hat ein bemerkenswertes soziales Upgrade hinter sich und ist heute zu einer Art progressiven nutritiven Kulturtechnik geworden. Parallel zu dieser Imageaufwertung sind die Preise für die Geräte gestiegen – auf dem Weg zum ultimativen Ernährungsglück ist einem ja nichts zu teuer. Moderatorin Susi Preissl fragt, ob die Preise auf dem Grill-Geräte-Markt noch etwas mit dem zu tun haben, was dann auf dem Teller landet. Bildquelle: ORF/Bernhard Werany

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