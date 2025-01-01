Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sweet and Easy - Enie backt

Alles auf Schoko

sixxStaffel 1Folge 3
Alles auf Schoko

Alles auf SchokoJetzt kostenlos streamen

Sweet and Easy - Enie backt

Folge 3: Alles auf Schoko

25 Min.Ab 6

Bei Enie dreht sich heute alles um die leckerste und verführerischste Süßigkeit: Schokolade! Von den klassischen Schoko-Cookies bis zur salzig-scharfen Schoko-Tarte - Enie zeigt die Vielseitigkeit der cremigen Köstlichkeit. Begleitet wird sie von Sabine Hueck, ihres Zeichens Schokoladenexpertin.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Sweet and Easy - Enie backt
sixx
Sweet and Easy - Enie backt

Sweet and Easy - Enie backt

Alle 12 Staffeln und Folgen