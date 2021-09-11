Sweet and Easy - Enie backt
Folge 12: Cake it easy
25 Min.Folge vom 11.09.2021Ab 6
Enie van de Meiklokjes gibt einen Crash-Kurs in britischer Backkunst. Neben raffinierten Earl-Grey-Donuts serviert sie einen köstlichen Sticky-Toffee-Pudding, das Lieblingsgebäck von Herzogin Kate. Unterstützung bekommt Enie von einem echten Profi: Ian Matthew Baker, Chef Pâtissier des Hotels "Vier Jahreszeiten" in München und gebürtiger Brite, greift ihr beim Backen unter die Arme. Gemeinsam wagen sie sich an einen wahren Klassiker der englischen Küche, den Battenbergkuchen.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sweet and Easy - Enie backt
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen