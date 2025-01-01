Sweet and Easy - Enie backt
Folge 6: Backen mit Kräutern
25 Min.Ab 6
Kräuter verfeinern nicht nur jedes Abendessen, sondern können auch beim Backen richtig nützlich sein. Enie van de Meiklokjes zeigt, wie's geht: Neben einem herzhaften Käsekuchen serviert sie ein leckeres Sodabrot. Gemeinsam mit Schauspielerin Dorothee Krüger bereitet sie außerdem eine Garden Focaccia zu, die sowohl mit ihrem Geschmack als auch mit der dazugehörigen Dekoration überzeugt.
