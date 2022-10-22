Sweet and Easy - Enie backt
Folge 10: Es gibt Mais, Baby!
27 Min.Folge vom 22.10.2022Ab 6
Pünktlich zur 200. Folge tischt Enie leckere Maisgerichte auf, die Gemüsefans staunen lassen: Neben einem exotischen Karibischen Maisbrot zaubert sie einen außergewöhnlichen Maiskuchen mit Cookieboden und einer Füllung aus Maisgries und süßer Kondensmilch. Gemeinsam mit Foodbloggerin Luisa Weiss kreiert Enie außerdem einen Ricotta Cornmeal Cake mit Preiselbeeren.
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen