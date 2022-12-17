Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sweet and Easy - Enie backt

Die heiligen drei Kuchen

sixxStaffel 11Folge 18vom 17.12.2022
Die heiligen drei Kuchen

Die heiligen drei KuchenJetzt kostenlos streamen

Sweet and Easy - Enie backt

Folge 18: Die heiligen drei Kuchen

25 Min.Folge vom 17.12.2022Ab 6

Diese drei Kuchenkreationen dürfen in der besinnlichen Zeit bei keinem Festmahl fehlen: Neben einer amerikanischen Red Velvet-Torte mit Glühwein-Spiegel versüßt Enies Weihnachts-Cheesecake mit Tannenspitzensirup den Heiligabend und die anschließenden Feiertage. Außerdem zeigt Onlinebäckerin Mara Staab, was man aus den übrig geblieben Plätzen zaubern kann: einen veganen Birnen-Punschkuchen.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Sweet and Easy - Enie backt
sixx
Sweet and Easy - Enie backt

Sweet and Easy - Enie backt

Alle 12 Staffeln und Folgen