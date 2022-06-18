Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 11Folge 8vom 18.06.2022
25 Min.Folge vom 18.06.2022Ab 6

Wer Beeren liebt, darf Enies fruchtige Rezeptideen auf keinen Fall verpassen: Neben einem Johannisbeerkuchen mit griechischem Joghurt und Vanille-Honig zaubert sie einen leckeren Croissant-Auflauf mit Himbeeren. Außerdem backt Enie gemeinsam mit ihrem Gast, Schauspieler Jo Weil, eine umwerfende Erdbeer-Shortcake-Torte.

