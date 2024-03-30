Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet and Easy - Enie backt

Frühlingshafte Ostern

sixxStaffel 12Folge 10vom 30.03.2024
Frühlingshafte Ostern

Folge 10: Frühlingshafte Ostern

45 Min.Folge vom 30.03.2024Ab 6

Das Osterfest ist da und Enie van de Meiklokjes hat dafür einen bunten Strauß an Rezepten mitgebracht. Enies herzhafte Osternester mit Kresse und Bacon und ein Bienenstich mit einer Früchte-Bienchen-Deko passen perfekt zum Fest. Ein Riesen-Ei aus Baumkuchen, verziert mit selbstgemacht Zuckerstreuseln, sorgt für einen Wow-Effekt. Moderatorin Sabrina Nickel besucht ihre Back-Kollegin und bringt ein Cookie-Muffins-Rezept mit.

