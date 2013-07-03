Sweet and Easy - Enie backt
Folge 31: Enies beste Stücke
46 Min.Folge vom 03.07.2013Ab 6
Ihr seid auf der Suche nach leckeren Sommer-Drinks für euer Party-Buffet? Dann probiert's doch mal hiermit: Rhabarber-Eistee. Der schmeckt eisgekühlt einfach herrlich fruchtig und ist ganz einfach herzustellen. Bildrechte:@sixx/Pflug, Claudius.
