Sweet and Easy - Enie backt

sixxStaffel 2Folge 31vom 03.07.2013
Folge 31: Enies beste Stücke

46 Min.Folge vom 03.07.2013Ab 6

Ihr seid auf der Suche nach leckeren Sommer-Drinks für euer Party-Buffet? Dann probiert's doch mal hiermit: Rhabarber-Eistee. Der schmeckt eisgekühlt einfach herrlich fruchtig und ist ganz einfach herzustellen. Bildrechte:@sixx/Pflug, Claudius.

