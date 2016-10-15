Auf die Kekse fertig losJetzt kostenlos streamen
Sweet and Easy - Enie backt
Folge 12: Auf die Kekse fertig los
24 Min.Folge vom 15.10.2016Ab 6
Enies Keksdose ist leer! Zeit ordentlich Nachschub zu backen. Dabei bekommt Enie tatkräftige Unterstützung vom Back-Blogger und Keksexperten Marc Kromer. Gemeinsam backen sie einfache Kekse, die sie mit Stempeln ordentlich aufmotzen. "Speed & Easy" wird aus Keksresten, Cranberrys und Äpfeln ein herrlicher Keks-Crumble. Und Marc zeigt Enie, wie er mit Bacon, Bier, Chips und noch vielem mehr herzhafte Super-Cookies macht!
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen