Sweet and Easy - Enie backt

Auf die Hand

sixxStaffel 5Folge 16
Auf die Hand

Sweet and Easy - Enie backt

Folge 16: Auf die Hand

25 Min.Ab 6

Enie backt Süßes und Herzhaftes für den großen Hunger zwischendurch. So wie die Tarte-Streifen - schnell gemacht und super lecker mit Crème Fraîche, Pfirsichen und Himbeeren. Liegt auch super in der Hand: Die knusprige Speck-Pizza vom Blech. "Speed & Easy" und super handlich sind die Parmesan-Lollies. Die Hamburger Back-Bloggerin "Küchendeern" aka. Jasmin Krause zaubert exotische Törtchen ins Glas: Mit Mangos, Maracuja und Brezelboden.

