Sweet and Easy - Enie backt

Adventsbäckerei

sixxStaffel 5Folge 19
Adventsbäckerei

Sweet and Easy - Enie backt

Folge 19: Adventsbäckerei

25 Min.Ab 6

Advent, Advent - Enie öffnet die Ofentüren für ihre Adventsbäckerei. Sie zaubert einen saftigen Lebkuchen vom Blech mit ganz viel Schokolade. Die kommt auch bei den weihnachtlichen Cake-Pops reichlich zum Einsatz. Ganz schnell gemacht sind die rot-weißen Zuckerstangen aus Mürbeteig. Und Doreen Gotthardt vom Café "Himmelhoch" kommt aus Braunschweig, um Enie ihre winterliche Schneeflöckchentorte zu zeigen.

