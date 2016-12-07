Christmas Spezial - Enies AdventspartyJetzt kostenlos streamen
Sweet and Easy - Enie backt
Folge 21: Christmas Spezial - Enies Adventsparty
47 Min.Folge vom 07.12.2016
Enie lädt zu einem leckeren und unterhaltsamen Vorweihnachtsabend ein. Sie präsentiert uns ihre persönlichen Adventsfavoriten, außergewöhnliche Punschrezepte und Wichtelideen. Deko-Experte Guido Frinken bringt tolle Ideen für die Adventszeit mit und zeigt, wie man ganz easy wunderschöne Deko zaubern kann. Und was wäre die Adventszeit ohne selbstgebackene Plätzchen? Moderatorin Marlene Lufen sowie Bäcker und Koch Daniel Grothues haben ihre Lieblingsrezepte dabei.
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen