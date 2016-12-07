Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 5Folge 21vom 07.12.2016
Enie lädt zu einem leckeren und unterhaltsamen Vorweihnachtsabend ein. Sie präsentiert uns ihre persönlichen Adventsfavoriten, außergewöhnliche Punschrezepte und Wichtelideen. Deko-Experte Guido Frinken bringt tolle Ideen für die Adventszeit mit und zeigt, wie man ganz easy wunderschöne Deko zaubern kann. Und was wäre die Adventszeit ohne selbstgebackene Plätzchen? Moderatorin Marlene Lufen sowie Bäcker und Koch Daniel Grothues haben ihre Lieblingsrezepte dabei.

