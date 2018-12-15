Sweet and Easy - Enie backt
Folge 20: Lass' krachen
25 Min.Folge vom 15.12.2018Ab 6
Enie lässt's zum Jahresende so richtig krachen: Sie backt ein saftiges Weihnachtsbrot voll mit Nüssen und Cranberries. Ganz Speed & Easy sind die Candy Apple Cake Pops - knackig und lecker wie kandierte Äpfel. Glück für's neue Jahr kommt in Form von süßen Glücksschweinchen aus Quark-Öl-Teig und der Patissier Niclas Wendler betreibt in Leipzig sein Café "Hart & Herzlich - Patisserie Unplugged". Er backt Party-Eclairs gefüllt mit einer Karamellcreme und Punschfrüchten.
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen