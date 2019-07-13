Sweet and Easy - Enie backt
Folge 12: Superfood, super gut
25 Min.Folge vom 13.07.2019Ab 6
Leckere Rezepte - einfach zubereitet: Enie van de Meiklokjes verrät, wie man blitzschnell köstliche Gerichte zubereiten kann. Los geht's mit einem fruchtigen Heidelbeerkäsekuchen und knusprigem Margarita-Popcorn. Außerdem begrüßt Enie Kochbuch-Autorin Sophia Hoffmann aus Berlin. Gemeinsam zaubern sie eine Quiche mit Semmelbrösel-Kruste auf den Tisch.
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen