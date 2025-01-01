Sweet and Easy - Enie backt
Folge 6: Ausflug ins Grüne
25 Min.Ab 6
Enie van de Meiklokjes zieht es diesmal raus ins Grüne. Hier backt sie einen saftigen Bananenkuchen. Außerdem grillt Enie ein indisches Fladenbrot und serviert dazu einen würzigen Kräuterquark mit Avocado. Gemeinsam mit dem Berliner Koch Matthias Eggert bereitet sie außerdem einen Bacon Crumble auf dem Grill zu und tauscht kulinarisches Fachwissen aus.
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen