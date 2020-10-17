Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet and Easy - Enie backt

Vom Feld in den Ofen

sixxStaffel 9Folge 11vom 17.10.2020
Vom Feld in den Ofen

Sweet and Easy - Enie backt

Folge 11: Vom Feld in den Ofen

24 Min.Folge vom 17.10.2020Ab 6

Enie van de Meiklokjes nutzt frisches Obst und Gemüse vom Feld, um in ihrer Küche leckere Gerichte zuzubereiten. Neben einer skandinavischen Pizza mit Mangold, Zwiebeln und Kartoffeln zaubert sie außerdem eine schwedische Apfeltorte mit einem speziellen Biskuitboden auf den Tisch. Außergewöhnlich gut schmecken auch Enies Muffins mit Fenchel und Salsiccia. Passend dazu serviert sie einen kühlen und frischgepressten Pfirsich-Karotten-Smoothie.

