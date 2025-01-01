Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sweet and Easy - Enie backt

Cherry Barry Lady

sixxStaffel 9Folge 2
Cherry Barry Lady

Cherry Barry LadyJetzt kostenlos streamen

Sweet and Easy - Enie backt

Folge 2: Cherry Barry Lady

24 Min.Ab 6

Fruchtig, frisch und lecker - das sind Enies neueste Rezeptideen: Eine köstliche Kirsch-Schoko-Rolle wird durch die passende Verzierung zum echten Hingucker. Außerdem backt Enie fluffig-weiche Brötchen mit rosa-weißem Zuckerguss. Wer es deftig mag, sollte sich an gefüllten Erdbeer-Teigtaschen mit einer Vanille-Frischkäsemasse probieren. Und gemeinsam mit Moderatorin Annett Möller zaubert Enie eine traumhafte Beerenpizza auf den Tisch.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Sweet and Easy - Enie backt
sixx
Sweet and Easy - Enie backt

Sweet and Easy - Enie backt

Alle 12 Staffeln und Folgen