sixxStaffel 1Folge 12vom 17.09.2016
23 Min.Folge vom 17.09.2016Ab 6

Heute heißt es: London is calling! Während Enie ihre Upside Down-Muffins backt, checken wir, was in UK gerade foodmäßig im Trend liegt. Bildrechte: sixx/Pflug,Claudius.

