Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Folge 12: London is calling
23 Min.Folge vom 17.09.2016Ab 6
Heute heißt es: London is calling! Während Enie ihre Upside Down-Muffins backt, checken wir, was in UK gerade foodmäßig im Trend liegt. Bildrechte: sixx/Pflug,Claudius.
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx