Sweet & Easy - Das Foodmagazin

sixxStaffel 3Folge 12vom 25.08.2018
Folge 12: Fancy Sweets

24 Min.Folge vom 25.08.2018Ab 6

Bunt, trendy und mit ein wenig Geschick einfach zuhause nachzumachen sind die heutigen "Fancy Sweets". Enie zeigt ausgefallene Pancake-Kunst und zaubert kunterbunte Popcorn-Kreationen, die fast zu schön zum Essen sind. Wir stellen euch echte Dessert-Künstler vor und haben einem Bonbonmacher bei seinem süßen Handwerk über die Schulter geschaut.

