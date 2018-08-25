Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Folge 12: Fancy Sweets
24 Min.Folge vom 25.08.2018Ab 6
Bunt, trendy und mit ein wenig Geschick einfach zuhause nachzumachen sind die heutigen "Fancy Sweets". Enie zeigt ausgefallene Pancake-Kunst und zaubert kunterbunte Popcorn-Kreationen, die fast zu schön zum Essen sind. Wir stellen euch echte Dessert-Künstler vor und haben einem Bonbonmacher bei seinem süßen Handwerk über die Schulter geschaut.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx