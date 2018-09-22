Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 3Folge 16vom 22.09.2018
Folge 16: Bestseller weltweit 2.0

23 Min.Folge vom 22.09.2018Ab 6

Enie stellt heute die internationalen Highlights rund um den Globus vor. Was steckt hinter dem Trend "Sushi-Art"? Wie kann man den U.S.-Bestseller schlechthin, den Burger, noch toppen? Und wie zaubert man das mediterrane Lebensgefühl in wenigen Minuten auf den heimischen Küchentisch?

