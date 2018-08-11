Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sweet & Easy - Das Foodmagazin

Zuckersüße Kunst

sixxStaffel 3Folge 5vom 11.08.2018
Zuckersüße Kunst

Zuckersüße KunstJetzt kostenlos streamen

Sweet & Easy - Das Foodmagazin

Folge 5: Zuckersüße Kunst

24 Min.Folge vom 11.08.2018Ab 6

Enie van de Meiklokjes weiht die Zuschauer in das Geheimnis der atemberaubendsten Dessert-Illusionen ein und zeigt, wie eine Britin gigantische Meisterwerke aus purer Schokolade erschafft. Außerdem besucht sie eine Dessert-Künstlerin in Bangkok. Tipps gibt's außerdem zum Thema "Kreatives Backen" für zuhause.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Sweet & Easy - Das Foodmagazin
sixx
Sweet & Easy - Das Foodmagazin

Sweet & Easy - Das Foodmagazin

Alle 8 Staffeln und Folgen