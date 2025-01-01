Sweet and Easy - Enie backt
Folge 4: Let's have a party
24 Min.Ab 6
Leckere Snacks geben einer Feier erst den richtigen Pepp. Enie macht Parytgebäck deluxe: Blätterteig am Stiel, eine Schwimmbadtorte und deftige Muffins. Und auch an den besten Freund des Menschen wird gedacht: Dagmar Liepe, Spezialistin für Hundegebäck, zeigt, wie man perfekte Hundekekse backt!
