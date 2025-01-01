Ich backe meinen PicknickkofferJetzt kostenlos streamen
Sweet and Easy - Enie backt
Folge 10: Ich backe meinen Picknickkoffer
25 Min.Ab 6
Auf zum Picknick in den Park! Heute backt Enie ihren Picknickkoffer und zeigt, welche Delikatessen man ganz schnell und easy für ein herrliches Picknick zaubern kann. Ob süß oder herzhaft, für jeden Geschmack ist etwas dabei! Neben Amarenakirsch-Vanille Teigtaschen gibt es auch ein luftig-lockeres Biskuit-Sandwich, bevor Miriam Eva Kebe von "Kebe Living" in Berlin, einen schokoladigen Kuchen im Glas mit Zucchini zaubert.
Sweet and Easy - Enie backt
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
6
Copyrights:© SIXX
