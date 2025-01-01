Sweet and Easy - Enie backt
Folge 3: Tag der Heldinnen
25 Min.Ab 6
Mit wenig Aufwand backt Enie van de Meiklokjes heute richtige Hingucker, mit denen jeder zum Helden werden kann! Der Angel Food Cake ist eines ihrer Lieblingsrezepte, mit dem sie schon für viel Furore gesorgt hat. Auch ihre herzhaften Windbeutel erfreuen Augen und Gaumen. Und Ruth Moschner zeigt Enie ganz easy ihre eindrucksvolle Palatschinken-Torte!
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen