sixxStaffel 6Folge 11vom 14.10.2017
Folge 11: So schmeckt der Sommer

25 Min.Folge vom 14.10.2017Ab 6

Wir sind in der perfekten Jahreszeit für leichte Köstlichkeiten wie etwa die fruchtigen Melon-Squares auf knackigem Keksboden. Die Überraschung zu jeder Grillparty ist Enies herzhafter Streuselkuchen mit Sommergemüse. Speed & Easy gelingt ein frisches Tiramisu mit Aprikosen. Und: Die Berliner Konditorenmeisterin Lucia Barz präsentiert ihren ganz persönlichen Sommerhit: Eine kleine elegante, fruchtig-leichte Himbeer-Limetten-Charlotte.

sixx
