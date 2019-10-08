Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sweet Home Chicago

Wohntraum in Bucktown

HGTVFolge vom 08.10.2019
Wohntraum in Bucktown

Wohntraum in BucktownJetzt kostenlos streamen

Sweet Home Chicago

Folge vom 08.10.2019: Wohntraum in Bucktown

43 Min.Folge vom 08.10.2019

Alison Victoria kauft ein altes Haus im Herzen von Chicago. Sie schätzt es als vielversprechenden Rohdiamanten ein. Als die Renovierungen beginnen, offenbaren sich ihr und dem Bauunternehmer Donovan Eckhardt viele Überraschungen. Wird die Umgestaltung und der Verkauf trotzdem glatt über die Bühne gehen?

Alle verfügbaren Folgen