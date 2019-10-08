Sweet Home Chicago
Folge vom 08.10.2019: Wohntraum in Bucktown
43 Min.Folge vom 08.10.2019
Alison Victoria kauft ein altes Haus im Herzen von Chicago. Sie schätzt es als vielversprechenden Rohdiamanten ein. Als die Renovierungen beginnen, offenbaren sich ihr und dem Bauunternehmer Donovan Eckhardt viele Überraschungen. Wird die Umgestaltung und der Verkauf trotzdem glatt über die Bühne gehen?
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.