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Sweet Home Chicago

Der Penthouse-Umbau

HGTVFolge vom 10.12.2019
Der Penthouse-Umbau

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Sweet Home Chicago

Folge vom 10.12.2019: Der Penthouse-Umbau

41 Min.Folge vom 10.12.2019

In Lincoln Park, einem der besten Viertel in Chicago, machen sich Alison und Donovan an die Renovierung eines Penthouse. Sie kaufen es zu einem Schnäppchenpreis und setzen auf einen hohen Gewinn von über eine Million Dollar. Was werden die Profis aus der Luxus-Wohnung herausholen?

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