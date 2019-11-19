Sweet Home Chicago
Folge vom 19.11.2019: Fließend Wasser inklusive
42 Min.Folge vom 19.11.2019
Alison Victoria und Donovan Eckhardt gehen ein Risiko ein, als sie ein Haus mit zwei Ebenen kaufen, das milde gesagt eine Katastrophe ist. Angesichts zahlreicher Rückschläge müssen sie ihre Differenzen bewältigen, um den Albtraum in ein Traumhaus für potentielle Käufer zu verwandeln.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.