Sweet Home Chicago
Folge vom 26.11.2019: Wie Phönix aus der Asche
43 Min.Folge vom 26.11.2019
In Wicker Park stoßen die Inneneinrichterin Alison und der Bauunternehmer Donovan auf ein Haus von 1885, das einen Feuerschaden in der Küche aufweist. Jedoch ist die Klinkerfassade von außen noch erhalten. Alison verbindet im Interior alte und neue Stücke, um einen interessanten Stilbruch zu kreieren.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.