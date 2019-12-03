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Sweet Home Chicago

Bezauberndes Cottage

HGTVFolge vom 03.12.2019
Bezauberndes Cottage

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Sweet Home Chicago

Folge vom 03.12.2019: Bezauberndes Cottage

42 Min.Folge vom 03.12.2019

Ein Tipp von einem Bekannten bringt Alison und Donovan zu einem hübschen denkmalgeschützten Häuschen im Viertel Ukrainian Village in Chicago. Sie sehen großes Potential, die Immobilie wieder zu seinem alten Glanz zu verhelfen, aber die strengen Baurichtlinien für historische Bauten machen ihnen die Renovierungsarbeiten schwer.

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