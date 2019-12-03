Sweet Home Chicago
Folge vom 03.12.2019: Bezauberndes Cottage
42 Min.Folge vom 03.12.2019
Ein Tipp von einem Bekannten bringt Alison und Donovan zu einem hübschen denkmalgeschützten Häuschen im Viertel Ukrainian Village in Chicago. Sie sehen großes Potential, die Immobilie wieder zu seinem alten Glanz zu verhelfen, aber die strengen Baurichtlinien für historische Bauten machen ihnen die Renovierungsarbeiten schwer.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.