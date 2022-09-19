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Sweet Home Chicago

Und immer lockt der Vorort

HGTVFolge vom 19.09.2022
Und immer lockt der Vorort

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Sweet Home Chicago

Folge vom 19.09.2022: Und immer lockt der Vorort

44 Min.Folge vom 19.09.2022

Ein junges Pärchen kaufte sein erstes Eigenheim in einem Vorort von Chicago und möchte es zu seinem perfekten Zuhause machen, wofür sie ein riesiges Budget in Höhe von einer Million Dollar zur Verfügung haben. Sie beauftragen Alison für die Renovierung des kompletten Hauses – inklusive Fassade, Fenster, Bäder, Türen und Grundriss. Im nächsten Schritt designt Alison das Innere des Hauses im hippen Landhausstil mit einem Mix aus Alt und Neu. Herzstück des Wohnraumes wird ein großer Kamin mit Sitzlandschaft, während die Küche maßgefertigte Möbel aus hochwertigen Materialien bekommt.

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