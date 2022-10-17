Sweet Home Chicago
Folge vom 17.10.2022: Grünes Atrium
45 Min.Folge vom 17.10.2022
Ein vielbeschäftigter Kunde gibt Alison freie Hand und ein Budget von 1,5 Millionen Dollar, um ein komplett abgerissenes Haus in ein architektonisches Meisterwerk mit zweistöckigem Wintergarten, großem Wohnbereich und einzigartiger Landschaftsgestaltung zu verwandeln. Bevor es an die Details geht, plant Alison die grobe Richtung des Interiors und lässt sich von Antiquariaten inspirieren. Das Design soll ein toller Mix aus britischen, französischen und asiatischen Details werden. Und reich an Materialien, Antiquitäten und besonderen Möbeln.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.