Sweet Home Chicago
Folge vom 06.07.2021: Das schwarze Haus
42 Min.Folge vom 06.07.2021
Obwohl Donovan wenig optimistisch ist, nutzt Alison die Gelegenheit, um einen Flip im aufstrebenden und hippen Künstlerviertel Bridgeport in Chicago in Angriff zu nehmen. Sie ist der Meinung, dass das Projekt perfekt ist, um die Nachbarschaft besser kennenzulernen und eine neue Gegend zu erschließen, bevor die Preise in die Höhe schießen. Sie kauft ein günstiges Haus mit großem Potential, um es in ein stylisches Einfamilienhaus zu verwandeln. Und obwohl der Flip reibungslos beginnt, machen sich Probleme zwischen Alison und Donovan breit.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.