Sweet Home Chicago
Folge vom 15.08.2022: Ziehen wir es durch
42 Min.Folge vom 15.08.2022
Alison plant aus einem Haus mit vier Wohneinheiten ein Einfamilienhaus zu machen. Nach der Besichtigung sieht sie keinen anderen Weg, als das langweilige und uncharmante Haus abzureißen und einen nagelneuen Neubau mit Backstein und hohen Decken ganz nach ihren Vorstellungen zu designen. Das Innere füllt sie mit maßgefertigten Schränken und aufpolierten Vintage-Möbeln. Die Expertin hofft, das neue Haus für 1,4 Millionen verkaufen zu können, damit sie einen großen Verlust für ihren Investor vermeiden kann.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.