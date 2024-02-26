Freundschaftsdienst mit HürdenJetzt kostenlos streamen
Sweet Home Chicago
Folge vom 26.02.2024: Freundschaftsdienst mit Hürden
45 Min.Folge vom 26.02.2024
Alison Victoria ist zurück! Nachdem sich die Innenarchitektin eine Auszeit in Paris nimmt, um neue Inspiration zu finden und sich von den letzten Eskapaden ihres Jobs zu erholen, wartet in Chicago ein neues Projekt auf sie: Für ihre alten Freunde Jennifer und Mike hat Alison vor elf Jahren die Küche entworfen, jetzt soll sie das Traumhaus des Paares gestalten. Die beiden haben einen Bungalow mit drei Schlafzimmern gekauft und es muss viel gemacht werden, damit es den Wünschen des Paares gefällt. Beim Design vertrauen die beiden Alisons Stil, die sich schließlich nur noch mit dem Bauunternehmer herumschlagen muss.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.