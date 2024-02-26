Sweet Home Chicago
Folge vom 26.02.2024: Hausbau in Eigenregie
45 Min.Folge vom 26.02.2024
Levi und Nicole wollen mit ihren drei Kindern nach Oak Park, einen hübschen Vorort von Chicago, ziehen. Sie haben einen Architekten, aber sie wollen mehr. Alison soll das Anwesen für sie so planen, als wär’s für sie selbst. Levi beschließt, bei seinem eigenen Projekt als Generalunternehmer aufzutreten, aber ein Fehler eines Subunternehmers kostet ihn Tausende von Dollar. Nun muss Alison mit einem noch knapperen Budget planen und ihn davon überzeugen, dem Planungsprozess zu vertrauen.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.