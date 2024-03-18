Sweet Home Chicago
Folge vom 18.03.2024: Liebe, Luxus und Las Vegas
45 Min.Folge vom 18.03.2024
Alisons beste Freundin Christy und ihr Verlobter Christian streiten sich um das Budget ihrer Hausrenovierung in Las Vegas – sie will etwas Ausgefallenes, er will die Kosten senken. Alison wird als Vermittlerin hinzugezogen und muss einen Weg finden, beide Seiten zufrieden zu stellen, ohne das Design zu gefährden. Da Alison ihre Freundin sehr gut kennt, setzt sie auf ein elegantes, lichtdurchflutetes Design mit luxuriösen Materialien und echten Wow-Momenten. Doch das geht schnell ins Geld.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.