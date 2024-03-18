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Sweet Home Chicago

Liebe, Luxus und Las Vegas

HGTVFolge vom 18.03.2024
Liebe, Luxus und Las Vegas

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Sweet Home Chicago

Folge vom 18.03.2024: Liebe, Luxus und Las Vegas

45 Min.Folge vom 18.03.2024

Alisons beste Freundin Christy und ihr Verlobter Christian streiten sich um das Budget ihrer Hausrenovierung in Las Vegas – sie will etwas Ausgefallenes, er will die Kosten senken. Alison wird als Vermittlerin hinzugezogen und muss einen Weg finden, beide Seiten zufrieden zu stellen, ohne das Design zu gefährden. Da Alison ihre Freundin sehr gut kennt, setzt sie auf ein elegantes, lichtdurchflutetes Design mit luxuriösen Materialien und echten Wow-Momenten. Doch das geht schnell ins Geld.

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