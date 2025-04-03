Sweet Home Chicago
Folge vom 03.04.2025: Besser als Weihnachten
44 Min.Folge vom 03.04.2025
Alison eilt einer Familie zur Hilfe, die kurz davorsteht, ihren Traum von einem historischen Haus aus dem Jahr 1890 in Little Italy aufzugeben. Mit viel Fingerspitzengefühl und kreativen Lösungen streckt sie das Budget, um den Charme des alten Gebäudes zu bewahren und gleichzeitig modernen Komfort einzubringen. Ein eleganter Kamin im Wohnzimmer soll für Gemütlichkeit sorgen, während eine stilvolle, zeitgemäße Küche den Mittelpunkt des Hauses bildet. Als besonderes Highlight verleiht eine kunstvolle Buntglastür dem Hauptbad einen Hauch von Nostalgie und Charakter.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.