Sweet Home Chicago
Folge vom 15.05.2025: Schlichte Eleganz
44 Min.Folge vom 15.05.2025
Alison übernimmt die Renovierung eines charmanten Einfamilienhauses, doch die Herausforderung ist groß: Während der Umbau läuft, müssen die Besitzer:innen im Keller wohnen. Um den engen Zeitplan einzuhalten, setzt sie auf ein stimmiges Design mit besonderem Augenmerk auf Beleuchtung und maßgefertigte Kamine. Ihr Ziel: Die Familie so schnell wie möglich in ihr neues, stilvolles Zuhause einziehen zu lassen.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.