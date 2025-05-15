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Sweet Home Chicago

Schlichte Eleganz

HGTVFolge vom 15.05.2025
Schlichte Eleganz

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Sweet Home Chicago

Folge vom 15.05.2025: Schlichte Eleganz

44 Min.Folge vom 15.05.2025

Alison übernimmt die Renovierung eines charmanten Einfamilienhauses, doch die Herausforderung ist groß: Während der Umbau läuft, müssen die Besitzer:innen im Keller wohnen. Um den engen Zeitplan einzuhalten, setzt sie auf ein stimmiges Design mit besonderem Augenmerk auf Beleuchtung und maßgefertigte Kamine. Ihr Ziel: Die Familie so schnell wie möglich in ihr neues, stilvolles Zuhause einziehen zu lassen.

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