Sweet Home Chicago
Folge vom 22.05.2025: Licht am Ende des Tunnels
44 Min.Folge vom 22.05.2025
150.000 Dollar Schulden, ein seit Monaten stillstehender Umbau und ein Paar, das kurz davor ist, aufzugeben – bis sie sich an Designerin Alison wenden. Mit viel Fingerspitzengefühl und einem klaren Plan verwandelt sie die Baustelle in ein gemütliches, modernes Zuhause: mit einem stilvollen Schlafzimmer für die Eltern, einem hochwertigen Badezimmer und einer großzügigen, offenen Küche, in der wieder Leben einkehren kann.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.