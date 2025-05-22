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Sweet Home Chicago

Licht am Ende des Tunnels

HGTVFolge vom 22.05.2025
Licht am Ende des Tunnels

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Sweet Home Chicago

Folge vom 22.05.2025: Licht am Ende des Tunnels

44 Min.Folge vom 22.05.2025

150.000 Dollar Schulden, ein seit Monaten stillstehender Umbau und ein Paar, das kurz davor ist, aufzugeben – bis sie sich an Designerin Alison wenden. Mit viel Fingerspitzengefühl und einem klaren Plan verwandelt sie die Baustelle in ein gemütliches, modernes Zuhause: mit einem stilvollen Schlafzimmer für die Eltern, einem hochwertigen Badezimmer und einer großzügigen, offenen Küche, in der wieder Leben einkehren kann.

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