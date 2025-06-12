Sweet Home Chicago
Folge vom 12.06.2025: Gebaut auf Ruinen
44 Min.Folge vom 12.06.2025
Nach einer mutigen Investition in das Mehrgenerationenhaus ihrer Familie steht eine junge Frau unter Druck: Sie hat die Ersparnisse ihrer Eltern in das Projekt gesteckt, nun soll Alison ein Design entwickeln, das nicht nur ihren Geschmack trifft, sondern auch den Vorstellungen aller anderen Familienmitglieder gerecht wird – und das alles mit einem begrenzten Budget.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.