sixxStaffel 2Folge 2vom 11.11.2017
Folge 2: Fancy Fast Food

24 Min.Folge vom 11.11.2017Ab 6

Wenn's mal wieder wirklich schnell gehen muss, ist Fast Food eine gute Lösung. Um die Nachfrage am Laufen zu halten, erfinden die Streetfood-Händler immer wieder neue und kreative Fast-Food-Ideen, die auch noch unfassbar gut schmecken. Welche Trends es gibt, wie ihr Fastfood gesund genießen und die Rezepte easy nachmachen könnt, zeigt euch Enie heute unter dem Motto "Fancy Fastfood".

sixx
