Sweet & Easy - Das Foodmagazin

Scharfe Leckerbissen

sixxStaffel 2Folge 6vom 09.12.2017
Folge 6: Scharfe Leckerbissen

23 Min.Folge vom 09.12.2017Ab 6

"Scharfe Leckerbissen" - Enie hinterfragt heute die gängigen Mythen rund um scharfes Essen, klärt, wann scharf zu scharf wird und testet, ob man Chili und Muffins zusammenbringen kann und wie das schmeckt. Außerdem gibt's Inspirationen für scharfe Geschenkideen in der kalten Jahreszeit.

