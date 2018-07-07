Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Folge 4: Schlemmen erlaubt
25 Min.Folge vom 07.07.2018Ab 6
Ganz nach dem Motto "Schlemmen erlaubt!" präsentiert Enie van de Meiklokjes die leckersten Kalorienbomben aus New York, zeigt opulente Leckerbissen für den ganz großen Hunger und räumt mit den größten Schokoladenmythen auf. Die besten Schlemmergerichte sowie traditionelles Tiramisu neu interpretiert - das und mehr gibt's heute!
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx