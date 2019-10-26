Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet & Easy - Das Foodmagazin

Luxus Leckereien

sixxStaffel 4Folge 6vom 26.10.2019
Folge 6: Luxus Leckereien

23 Min.Folge vom 26.10.2019Ab 6

Enie van de Meiklokjes verwöhnt die Zuschauer heute mit leckeren Luxus-Schlemmereien. Was essen die Reichen und Schönen am liebsten? Außerdem gibt Enie Tipps zum Thema "vergoldetes Essen", die man zuhause ganz einfach nachmachen kann.

