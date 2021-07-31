Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Folge 10: Cheese-Paradies
22 Min.Folge vom 31.07.2021Ab 6
Käse so weit das Auge reicht: Enie macht sich auf eine kulinarische Reise quer durch beliebte Großstädte. In London stellt sie das erste Running-Käse-Restaurant der Welt vor. Außerdem gibt es Käse-Tee in Brooklyn und Cheesecake-Lollies in Berlin. Neben einem Rezept für einen Harzer-Käsekuchen verrät Enie, wie man leckere Mozzarella-Pilze zaubert.
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx